Nädal aega Otepääl kestnud noorte ja juunioride laskesuusatamise maailmameistrivõistlused kulmineerusid pühapäeval juunioride jälitussõitudega, kus triumfeerisid tšehhitar Marketa Davidova ja norrakas Sverre Dahlen Aspenes.



Naisjuunioride 10 km jälitussõidus kaotas esimesena rajale läinud poolatar Kamila Zuk liidripositsiooni teises tiirus, eksides kolmel lasul. Esikohale tõusis tšehhitar Marketa Davidova, kes suutis seda ka finišini hoida ning võitis kuldmedali ajaga 32.52,6 (1+0+2+1). Zuk sai hõbemedali, kaotades võitjale 28,1 sekundit (1+2+3+0). Kolmandalt kohalt startinud prantslanna Myrtille Begue suutis oma positsiooni hoida ning võitis kahe päeva jooksul teise pronksi (+53,8; 0+1+1+1).



„Enne starti ma ei mõelnud üldse võidust.“ tunnistas kuldmedali võitnud Davidova naerdes. „Olen väga väsinud, aga samas ülimalt õnnelik, sest see oli minu viimane võistlus juunioride klassis,“ lisas neiu.



49. positsioonilt startinud Mari Uha lõpetas täna 52. kohal (+10.11,5; 3+2+1+1). „Kindlasti tahtsin hea laskmisega kohti parandada, aga seekord välja ei tulnud. Samas sõita oli üllatavalt hea,“ sõnas Uha. „Selle MM-iga sain aru, et rajal olen üsnagi konkurentsivõimeline, ent lasketiirus pean arenema.“



Meesjuunioride 12,5 km jälitussõidus startis Sverre Dahlen Aspenes esimesest mehest Vasillii Tomshinist 29,4 sekundit hiljem, kuid haaras liidrikoha juba pärast esimest lasketiiru. Norrakas ei eksinud üheski tiirus ning finišeeris uhkes üksinduses võiduajaga 34.16,7.



Hõbemedali sai teiselt positsioonilt startinud prantslane Martin Perrillat Bottonet (+1.21,1; 0+0+1+0). Pronks kuulus viiendana rajale läinud norrakale Johannes Dalele (+1.46,4; 0+0+2+2). Eile sprinditšempioniks kroonitud Tomshin leppis täna viienda kohaga (+2.18,9; 1+0+0+4).



„Ma pole kunagi nelja tiiru perfektselt läbinud. Sellega tuleb rahul olla, sest see on lihtsalt imeline,“ sõnas Aspenes. „Alles viimases tiirus, pärast kolmandat lasku, taipasin, et võin ju kõik 20 märki alla lasta. Pingutasin terve võistluse ja järsku olin võitja. Mõtlesin, et mis just juhtus,“ naeris norrakas.



Jürgen Koll startis ainsa eestlasena 53. kohalt, kuid loovutas distantsiga viis positsiooni ning protokolli läks kirja 58. koht. Koll eksis tiirul kokku üheksal lasul ning finišis kogunes võitjale kaotust 10.51,5.