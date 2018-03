Seersant seletab noorsõduritele raskusjõu olemust: "Kui me näiteks kivi õhku viskame, siis kukub ta ikkagi maha. See tähendab, et maa tõmbab kivi enda poole."

"Aga mis juhtub siis, kui kivi kukub vette?" küsib üks noorsõdur.

"See ei puutu meisse, sellega tegeldakse laevastikus."