Möödunud nädala miinus

Kergejõustikutreener Endel Pärna surma järel on juhendajata kolm tippjooksjat: Kaur Kivistik, Andi Noot ja Liina Tšernov. 26. veebruaril meie seast lahkunud Pärna õpilased on pidanud juba mitu kriisikoosolekut ja arutanud, kuidas edasi minna.

Endel Pärn koos oma õpilaste Kaur Kivistiku, Andi Nooda ja Liina Tšernoviga Kadrioru staadionil. (Erakogu)

„Endel pühendus oma õpilaste aitamisele. Ta ohverdas enda heaolu hoolealuste eduka käekäigu huvides. Tal oli alati õpilaste jaoks aega – vahet polnud, kas oli vaja trenni teha, võistelda või lobiseda,“ rääkis 12 aastat Pärnaga koostööd teinud Kivistik Õhtulehele. 70aastaselt surnud Pärna juhendamisel alustas treeningutega ka Eesti 1500 m, 3000 m ja ühe miili rekordi jooksnud Tiidrek Nurme.

Alanud nädala ennustus

55

protsenti on tõenäosus, et Ott Tänak ja Martin Järveoja jõuavad Eesti aja järgi ööl vastu reedet algaval Mehhiko rallil poodiumile. Tegemist on hooaja esimese kruusaralliga ja seega on vettpidavaid ennustusi raske teha.