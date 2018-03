„Kaheksanda ja üheksanda koha vahe on tegelikult väga suur. Selle nimel võitlesin, sest pean tulevikule mõtlema. Tahan olümpial võistelda ja rahaline toetus on oluline,“ arutles Balta.

Kaheksas koht on ka ainus hea asi tänase võistluse juures. Naise silmad olid ajakirjanike ette jõudes märjad ja iga lausega andis ta edasi siirast pettumust. „Mu hüpped olid lihtsalt kehvad. Kehvad! Täishoo pealt ei tule mitte midagi välja. Tekib küsimus, kas sellise asja nimel tasub nii palju treenida? Kiirus on hea, jõud on hea! Sellise tulemuse jaoks ei pea üldse trenni tegema, niisama võiks jalgu kõigutada. Mille jaoks ma end iga päev kodust välja ajan? Ma ei saa normaalselt süüa, hoian kehakaalu… Milleks seda vaja on? Selliseid tulemusi võiks teha iga päev, niisama liivakasti joostes.“

Telekanali ees häbi

Balta lisas, et mingeid karjääri lõpetamise jutte emotsionaalsest monoloogist välja ei pea lugema. „Need on lihtsalt mõtted, millega iga päev elan. Ma võiksin rahuliku südamega olla maailma kaheksas naine, kui oleksin hüpanud 6.80, milleks tegelikult võimeline olen. Tean, et olen ka enamaks võimeline. Praegu olen sellise jamaga kaheksas ja pean ütlema, et mul lihtsalt vedas. Teised olid veel kehvemad. Eks igaühel neist ole omad probleemid.“

Baltale hingele jäi ka tõsiasi, et erinevalt Maicel Uibo seitsmevõistlusest näitas ETV tema etteastest otseülekannet. „Telekanal ostab seda otsepilti sisse, mul on lihtsalt häbi..."

Mis edasi? „Maha tuleb rahuneda, see on kõige tähtsam. Teiseks tuleb koju sõita ja trenni minna. Need asjad tuleb üle vaadata, sest ma olen tehnilistest probleemidest väsinud. Trennis tuleb välja, aga võistlustel on alati sama jama.“

Milles see tehniline probleem ikkagi seisneb? „Kui inimene vaatab minu hüpet, siis ta näeb, et alguses on kõik hästi. Kiirus on hea, aga viimase kahe või kolme sammuga tõmban õlad tagasi, jalad jätan ette jooksma. Ma ei jookse kogu kehaga hüppesse. Jõud läheb vale nurga all kehasse. Tegutsen igatpidi füüsikareeglite vastu!“

Naiste kaugushüppe kaheksa paremat:

1. Ivana Španovic (Serbia) 6.96

2. Brittney Reese (USA) 6.89

3. Sosthene Moguenara-Taroum (Saksamaa) 6.85

4. Quanesha Burks (USA) 6.81

5. Malaika Mihambo (Saksamaa) 6.64

6. Khaddi Sagnia (Rootsi) 6.64

7. Christabel Nettey (Kanada) 6.63

8. Ksenija Balta (Eesti) 6.57