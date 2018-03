Jalgpalli Inglismaa kõrgliigas tundub Manchester City kroonimine värskeks Albionimaa meistriks vaid aja küsimus.



Täna alistati koduväljakul 1:0 tiitlikaitsja Londoni Chelsea. Kohtumise ainus värav sündis teise poolaja esimese rünnakuga, kui David Silva tsenderduse suunas võrku Bernardo Silva.



Liigatabelis on City edu lähima jälitaja ees nüüd 18 punkti, seega matemaatiliselt on neil vaja veel nelja võitu, et tänavuse hooaja meistritiitel viis vooru enne lõppu endale kindlustada.



Kohtumise tipphetked:







Liigatabel: