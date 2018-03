Endine tipplaskesuusataja Even Tudeberg leiab, et määrdemeistrid saavad suusatamises liiga palju tähelepanu ja tegelikult ei tee nad mingit imet.

"Mul on 1983. aasta suusad ja suusamääre alles. Kui ma ise neid oma garaažis määrin ja lasen mäest alla, siis ma lasen umbes sama kaugele kui tänased suusad. Mingit vahet ei ole!" vahendab ERRi spordiportaal Tudebergi sõnu.

"See jutt, et määrdemehed tohutult imet teevad ja kõik nendest sõltub - see on absoluutne jama ja rahva lollitamine! Ikkagi sõltub sellest, kui palju musklis on rammu, kui kiiresti ennast liigutada suudad, kui osav ja täpne oled, kui tark oma käitumises ja kui hästi oskad suusasõitu, laskekiirust ja -täpsust optimeerida."



Even Tudeberg võitis 1983. aasta juunioride MMil 15 km laskesuusatamises pronksi ja 3 × 7,5 km teatesõidus Nõukogude Liidu meeskonnas hõbeda, 10 km individuaaldistantsil oli viies.