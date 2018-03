Wichita State'i ülikooli korvpallimeeskond avaldas oma Facebooki lehel video, kus viimast aastat tiimi kuuluvad mängijad, kelle hulgas on ka Rauno Nurger, oma kolledžikarjäärile põgusalt tagasi vaatavad.



"Alguses kartsin kindlasti siia tulla, kuna ma polnud kunagi varem USAs käinud. See on olnud minu jaoks väga hea kogemus. Olen uhke selle üle, et olen saanud Wichita State'i esindada ja saan öelda, et olen selle perekonna liige," sõnas eestlane videos.



"Soovin tänada kõiki treenereid ja meeskonnakaaslasi, kes mul nende aastate jooksul siin on olnud ja loomulikult siinset fännibaasi, mis on kogu riigi üks vingemaid. Seda jään ma siit lahkudes kindlasti igatsema," lisas ta.



Lisaks eestlasele tõmbavad oma ülikoolikarjäärile tänavuse hooajaga joone alla ka Rashard Kelly, Zach Brown, Darral Willis jr, Shaquille Morris ja Conner Frankamp.



Nurger hakkab videos rääkima 2.35 peal.