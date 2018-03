Lionel Messi sai nädalavahetusel küll tähistada oma karjääri 600. väravat, kuid praeguseks on mehe rõõm asendunud ilmselt ohetega.



Hispaania väljaanne Marca kirjutab, et Argentiina superstaari vend Matias Messi politsei poolt võetud vahi alla. Nimelt oli superstaari veli osaline autoavariis ning tunnistajate sõnul tuli argentiinlane pärast õnnetust masinast välja ning ähvardas teist juhti tulirelvaga.



Matias Messi arreteriti politsei poolt küll sündmuspaigal, kuid esialgse informatsiooni kohaselt korrakaitsjad temalt relva ei leidnud. Küll on levimas jutud, et vutistaari vend võis olla enne rooli istumist teinud kanepit.



Mullu novembris vahistati Messi ebaseadusliku relva omamise pärast, kuid lasti hiljem kautsjoni alusel vabadusse.