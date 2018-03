Nii Anett Kontaveit (WTA 28.) kui ka Kaia Kanepi (WTA 64.) osalevad sel nädalal USAs Californias toimuval Indian Wellsi tenniseturniiril.



1,34 miljoni USA dollari suuruse auhinnarahaga turniiril said mõlemad tennisistid otsepääsme põhitabelisse, mille loos toimub kolmapäeval kui algavad ka esimese ringi mängud. Täna tehti Indian Wellsis algust kvalifikatsiooniringidega.



Lisaks on korraldajad välja pannud suure rahalise auhinna tennisistidele, kes suudavad võita nii üksik- kui ka paarismängu. Sellisel juhul premeeritakse võitjat eraldi ühe miljoni dollariga.



Naiste seas on säärase tembuga varem hakkama saanud Lindsay Davenport (1997, 2000) ja Vera Zvonarjova (2009).