Läinud nädalal näitasid Euroopa väljakutel oma oskuseid Eesti koondislased. Taas Krakówi Cracovia algkoosseisu murdnud Sergei Zenjov aitas oma koduklubi kahe võiduni, Karol Mets ja NAC Breda alistasid Hollandi kõrgliigas Feyenoordi.

Zenjov ja Cracovia alistasid teisipäeval võõral väljakul 1:0 Płocki Wisła, nädalavahetusel oldi Gdynia Arkast üle 2:1. Zenjov kuulus mõlemas mängus algkoosseisu ning mängis vastavalt 76 ja 54 minutit.



Ken Kallaste mängis möödunud nädalal 180 minutit ja Kielce Korona sai kirja kaks punkti – mäng Krakówi Wisłaga võõral väljakul lõppes 1:1, kodus tehti Szczecini Pogońiga 0:0 viik.

Ken Kallaste. (ALAR TRUU)

Konstantin Vassiljev ja Gliwice Piast tegid nädala keskel võõrsil väravateta viigi Arkaga, kui Vassiljev mängis 82 minutit. Nädalavahetusel alustas Vassiljev mängu Zabrze Gorniku vastu pingilt. Kohtumine katkestati Piasti 1:0 eduseisult 80. minutil väljakule jooksnud fännide tõttu.



Koondislaste klubidest on tabelis kõrgeimal kohal Korona, kes on 40 punktiga viiendal kohal. Cracovia on 32 punktiga kümnendal kohal ning Piast 25 punktiga 16 meeskonna konkurentsis 14. tabelireal.