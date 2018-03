Slovakkias on Andres Toobal ja tema tööandja VK Prievidza jõudnud poolfinaali. Veerandfinaali kordusmängus saadi 3:0 (25:12, 25:16, 25:17) jagu Trencinist. Sidemängijana tegutsev Toobal tegi kaasa kogu mängu ja tõi ka 2 punkti (+2). Poolfinaalis on Prievidza vastaseks Svidnik või Košice.

Välisliigades mängivad Eesti võrkpallurid on play-offe alustanud edukalt. Andres Toobal ja VK Prievidza jõudsid Slovakkias poolfinaali, Oliver Venno vedas Ankara Maliye Piyango play-offi avaringis võidule.

Belgias said Timo Tammemaa ja Maaseiki Noliko play-offi teises kohtumises kirja 3:0 (25:23, 25:18, 25:17) võidu VBC Waremme vastu. Tammemaa arvele jäi 3 punkti. Maaseik hoiab play-offi A-alagrupis 6 punktiga liidrikohta.

Prantsusmaal said Pariisi Volley ja Ardo Kreek 0:3 (21:25, 24:26, 20:25) kaotuse Setelt. Kreek tõi 3 punkti (+3). 3:1 (18:25, 25:20, 25:23, 25:20) võidu teenis Rennes Volley ja nende sidemängija Kert Toobal. Toobal tegi kaasa kogu kohtumise ja tõi ka 2 punkti (+2).



Martti Juhkami ja Andri Aganitsa tööandjad läksid omavahel vastamisi. Aganits ja Montpellier võtsid 3:2 (19:25, 25:23, 25:18, 31:33, 15:13) võidu, Eesti koondise tempomees tegi vägeva esituse, tuues 17 punkti (+14). Juhkami tõi Tourcoingule 14 punkti (+7). Liigatabelis hoiab Pariis hetkel kolmandat kohta, Tourcoing on viies, Montpellier kuues ja Rennes 11. Mängida jääb põhiturniiril kaks vooru. Pariisi jätkamine liigas on aga kahtuse alla sattunud, sest klubi rahaasjad pole korras.

Prantsusmaa naiste meistriliigas said 3:1 võidud kirja nii Liis Kullerkannu kui Kristiine Miileni koduklubid. Miilen tõi 5 punkti (+3), aidates St-Raphaeli 3:1 (25:23, 28:30, 25:20, 25:18) võidule Beziersi vastu. Kullerkann panustas samuti 5 punkti (+2), kui Pariisi St-Cloud oli 3:1 (25:18, 25:22, 19:25, 25:23)parem Evreux´st. Liigatabelis on St-Raphael neljas, Pariisi klubi hoiab seitsmendat positsiooni. Pidada jääb veel kaks vooru.

Poolas alistas Lubini Cuprum 3:0 ( 25:23, 25:23, 25:16) Wegieli Jastrzebski. Robert Täht tõi 6 punkti (+1). Keith Pupart kaasa ei teinud, sest ravib veebruari lõpus saadud hüppeliigese vigastust. Liigatabelis on Lubin kaheksas.

Itaalia meistriliiga põhihooaja viimases kohtumises pidid Renee Teppan ja Trentino Diatec tunnistama Monza 3:2 (23:25, 25:18, 27:25, 17:25; 15:8) paremust. Teppan sekkus episoodiliselt ja tõi 1 punkti (-2). Trentino lõpetas põhiturniiri neljandana, play-off algab 11. märtsil ja Trentino vastaseks on põhiturniiri viies meeskond Verona.

Tšehhis sai CEZ Karlovarsko 3:0 (25:22, 25:22, 25:22) võidu Zlini Fatra üle ja kerkis liigatabelis kolmandaks. Henri Treial tõi 6 punkti (+3). Põhiturniiril on pidada veel üks mänguvoor.

Soomes pidas nädalavahetusel kaks kohtumist Andrus Raadiku koduklubi Pielaveden Sampo. Loimaa Hurrikaanist saadi jagu 3:1 (28:26, 25:22, 23:25, 25:23). Raadikult 21 punkti (+13). Teine kohtumine kaotati Sastamala VaLePale 1:3 (31:29, 18:25, 18:25, 19:25), Raadik tõi selles mängus 10 punkti (-1). Liigatabelis on Sampo Sastamala järel teisel kohal, kui põhiturniiril on pidada veel üks kohtumine. Soome naiste meistriliigas peeti põhiturniiri viimased mängud.

Kertu Laak ja Salo LP Viesti alistasid nädala esimeses mängus 3:0 (25:17, 25:13, 25:17) Oriveden Ponnistuse, Laagilt 10 punkti (+6). Teises mängus saadi 3:2 (28:30, 30:28, 18:25, 25:17, 15:12) jagu Kuusamo Pölkkyst. Eesti koondise diagonaalründaja panustas võitu oma naiskonna edukaimana 19 punkti (+10). Ühtlasi võitis Salo põhiturniiri. Veerandfinaalid algavad selle nädala lõpus ja Salo vastaseks on LP Vampula ja edasipääsu poolfinaali tagab kolm võitu.

Šveitsi meistriliigas kaotas Kristo Kollo ja Rainer Vassiljevi koduklubi Schönenwerdi Volley 0:3 (26:28, 21:25, 15:25) Amriswilile ja jätkab liigatabelis kuuendana. Naiste meistriliigas olid omavahel vastamisi eestlannade Anu Ennoki ja Nette Peidi koduklubid. 3:0 (25:17, 25:13, 26:24) jäi peale liigatabeli esimene naiskond Pfeffingeni Sm´ Aesh, kus mängib Ennok. Peit ja Könizi Edelline on tabelis seitsmendad. B-divisjoni play-offis olid võidukad Merlin Hurt ja VBC Aadorf, saades 3:2 (25:22, 25:11, 14:25, 25:21, 15:11) jagu Münchenbucheest. Tabelis tõusti kolmandaks.