Kalev/Cramo neelas korvpalli Ühisliigas alla mõru pilli, sest Permis kaotati sealsele Parmale koguni 84:104. Mäng otsustati sisuliselt esimese veerandiga, mille järel oli Kalev taga 9:30.



Venemaale ei sõitnud viirushaigusega kimpus olev Kalevi peatreener Donaldas Kairys, tema asemel juhendas meeskonda abitreener Giedrius Žibenas.



„Parma tabas kiirelt neli kaugviset ja me polnud selleks valmis. Videot vaadates ei oodanud, et nad esimestel minutitel kolmestele panustavad. Oleksime pidanud palju paremini mängima ja olen kindel, et teeme seda juba järgmises mängus,“ rääkis Žibenas kohtumise järel Ühisliiga kodulehele.