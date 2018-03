Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho pole suvise jalgpalli MMi ajal ühegi koondisega seotud, mistõttu haaras Venemaa telekanal Russian Today kinni ainulaadsest võimalusest.



Nimelt hakkab portugallane Vene telekanalis tööle eksperdina, kes jalgpalli MMi ajal erinevaid kohtumisi analüüsib. Lisaks jagab juhendaja huvilistele ka ennustamisnõuandeid.



"Olen väga õnnelik, et saan Russian Today meeskonnaga liituda. Ootan huviga suvel Venemaal toimuvat jalgpalli MMi, et oma teadmisi teiega jagada," sõnas Mourinho RT kodulehel.



Mourinho näol pole aga tegemist ainsa Meistrite liiga võitjast eksperdiga, kes suvise suursündmuse ajal Westminsteris paiknevas stuudios vutinõuandeid jagab. Juba varasemalt on telekanal vutiturniiri tarbeks käed löönud Unitedi endise väravavahi Peter Schmeicheliga.