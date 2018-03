Nädalavahetusel murdmaasuusatamise Lahti MK-etapi vabatehnikasprindis Federico Pellegrino järel, kuid Johannes Hösflot Kläbo ees teiseks tulnud venelane Gleb Retivõhh ei usu, et Pyeongchangi mängudelt kolm kuldmedalit võitnud Kläbo alistamatu oleks.



"Jah, ta on väga tugev, kuid mitte võitmatu," sõnas Retivõhh pärast võistlust kodumaa meediale. "Pellegrino, kes ka täna võitis, tõestas seda juba jaanuari alguses Dresdeni sprindis. Sealsamas Dresdenis tulime Andrei Krasnoviga tiimisprindis kolmandaks, jättes Norralased üldse poodiumilt välja. Ka distantsil on juba paljusid, kes teda alistanud."



Lisaks pole Retivõhhi sõnul oluline, kas jutt käib klassika- või vabatehnika võistlusest. "Minu arvates pole see oluline, võidab ikkagi see, kes on konkreetseks võistluseks paremini valmis," sõnas ta.