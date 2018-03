Lõppenud PyeongChangi taliolümpial peeti samuti olümpiale pürgiva lumevõrkpalli show-mäng, mis sai meedias üsna suurt tähelepanu. Osalesid saalivõrkpalliässad Giba Brasiiliast ja serblane Vladimir Grbič, rannavõrkpallist tuntud Emanuel jt, keda uus ala paelub.



Ala edendajate eesmärk on pääseda lähitulevikus olümpiale. Sel talvel peetakse esmakordselt Euroopa meistrivõistlused, toimub ka Euroopa karikasari. Volley.ee tõi sel puhul huvilisteni intervjuu ala ühe eestvedaja Martin Kaswurmiga.

Sel talvel peetakse esmakordselt lumevõrkpalli Euroopa meistrivõistlused, samuti on käima lükatud Euroopa karikasari. Kas usute, et need võistlused suudavad kanda kinnitada ja jäävad püsima?

Kindlasti! EM on suur saavutus alale nagu ka promomängud olümpial. Et EMile pääseda, organiseeris koguni 17 alaliitu oma riigis meistrivõistlused. Teadmine lumevõrkpalli olemasolust aina kasvab ning toimub aina rohkem turniire. Rahvusvaheline alaliit FIVB, Euroopa alaliit CEV, ala edendamisega tegelev agentuur Chaka2 ja mitmed alaliidu teevad tööd, et ala propageerida ja et sellest saaks lähitulevikus olümpiaala.