Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi Liverpool kohtub homme Meistrite liiga kaheksandikfinaali korduskohtumises FC Portoga. Kuigi Liverpool võitis võõrsil peetud avamängu koguni 5:0 ja edasipääs on sisuliselt kindel, ei kavatse Liverpooli peatreener Jürgen Klopp koosseisus suuri muudatusi teha.

"Võiksime homme rohkem vahetusmängijaid kasutada, aga seda võidaks valesti mõista. Ma tahan vastast austada ja mõtlen seda tõsiselt. Tahan austust avaldada vastasele, Meistrite liiga turniirile ja ma tahan väljakule saata parima tiimi, mis võimalik. Eesmärk on homme võita ja selleks me siin olemegi. Mida kauem Meistrite liigas võitmatuna püsime, seda parem," rääkis Klopp tänasel pressikonverentsil.

Klavan pole Liverpooli koosseisu kuulunud juba jaanuari algusest saadik. Eestlasest keskkaitsjat on seganud nii haigus kui ka reielihase vigastus, aga nüüd on neist probleemidest juba mõni aeg möödunud.

Kuigi Liverpooli vutimeeskonna tegemisi kajastav Liverpool Echo soovitas peatreeneril homme kasutada kaitses nelikut Joe Gomez, Alberto Moreno, Ragnar Klavan ja Joel Matip, siis lootsi väljaütlemised muudatusteks kuigi suurt lootust ei andnud.

Laupäeval mängib Liverpool Inglismaa kõrgliiga raames Manchester Unitediga. Praegu on Liverpool 60 punktiga teisel kohal, aga 59 punkti peal oleval Unitedil on mäng varuks. See peetakse täna õhtul Crystal Palace'i vastu.