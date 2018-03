"Olen väga põnevil," ütles veebruaris 36. sünnipäeva tähistanud Gatlin uudisteagentuurile AP. "Tunnen ennast uustulnukana, sest olen 150 meetrit seni jooksnud ainult treeningutel. Mul on väga hea meel, et mind sellele võistlusele kutsuti."

2017. aasta lõpus järjekordsesse dopinguskandaali sattunud USA sprinditäht Justin Gatlin on uue treeneri Brooks Johnsoni käe all harjutanud ligi kaks kuud ja hooaja avastardi kavatseb ta teha harva joostaval 150 meetri distantsil. Võistlus peetakse neljapäeval Lõuna-Aafrika Vabariigi pealinnas Pretorias.

Detsembri lõpus võttis Suurbritannia väljaanne The Telegraph vahele Gatlini treeneri Dennis Mitchelli ja agendi Robert Wagneri.

Telegraphi ajakirjanikud väitsid Mitchelli ja Wagneri jutule tulles, et nad esindavad filmikompaniid ning vajavad ühe näitleja kiireks vormisaamiseks testosterooni ja kasvuhormooni. Gatlini esindajad olidki valmis "filmiprodutsente" 210 000 euro eest dopinguainetega varustama, kusjuures kraam pidi USAsse jõudma läbi Austrias tegutseva arsti.

Salaja lindistatud vestlustes tunnistasid Mitchell ja Wagner, et dopingu kasutamine on tippkergejõustikus endiselt laialt levinud ning Wagner lisas, et keelatud ainete tarbimisest pole loobunud ka 35aastane Gatlin ise.