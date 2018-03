Olümpiasportlastest tõmbavad kõige varem rahvusvahelisele võistlusaastale joone alla murdmaasuusatajad, kelle viimane etteaste on juba homme Norras Drammeni linnas toimuvas klassikasprindis. Stardis on Marko Kilp ja Raido Ränkel, kes sihivad, nagu ikka, vähemalt kohta veerandfinaalis.

„Kui keegi oleks väga heas hoos, küll seda raha ka leiaks,“ tõdeb Team Haanja treener Anti Saarepuu. „Klubid tahavad, et täiskasvanud sportlased esindaks neid ka. Põhjused on mõlemad. Aga kui Faluni minituur alanuks klassika-, mitte uisusprindiga, siis oleks Marko, Raido ja Karel [Tammjärv] sinna läinud.“

Kahevõistlejatel on järgmise kolme nädala jooksul kavas veel seitse individuaalset MK-võistlust. Meie esinumber Kristjan Ilves kavatseb need kõik kaasa teha. „Kristjan pole väsimust kurtnud, vaid tahab hirmsasti võistelda,“ ütleb treenerist isa Andrus Ilves. „Vaim pole väsinud, tahtmist jagub. See on hea märk. Talv on võistlemiseks.“

Kui ülejäänud Eesti talisportlased MK-sarjas kõrget mängu ei mängi, siis Ilves jagab 16 etapi järel sakslase Manuel Faisstiga 15.-16. kohta (245 punkti). Isa Andruse sõnul sihitakse hooaja kokkuvõttes kohta 15 seas, iga pügal kõrgemal oleks boonus. Viimati jõudis mõni eestlane rahvusvahelise suusaliidu MK-sarjas hooaja kokkuvõttes 20 parema sekka 11 kevadet tagasi, kui Kristina Šmigun-Vähi saavutas 11. koha.

Üleeile õhtul jõudsid Ilvesed Lahtist koju, timmivad Tehvandil hüppetehnikat ja teevad mõne rahuliku suusatrenni, et neljapäeval suund Oslo poole võtta. Järgnevad võistlused Trondheimis ning Saksamaal Klingenthalis ja Schonachis, alles seejärel ehk hooaja lõpus naasevad nad kodumaale.

Väljavõte MK-sarja üldtabelist.

Laskesuusatajate kalendris on veel kolm MK-etappi: Soomes Kontiolahtis (algab ülehomme), Oslos ja Venemaal Tjumenis. Eesti koondis rändab igasse paika. Lasketreener Indrek Tobrelutsu sõnutsi on võistlejadki juba teada.

Meestest teevad viimase pingutuse kaasa Kalev Ermits, Roland Lessing ja Rene Zahkna, naistest Regina Oja, Tuuli Tomingas ja Meril Beilmann. Kauri Kõiv ja Kadri Lehtla liituvad koondisega Oslo teatesõiduks. Kõiv osaleb samas ka individuaaldistantsil (20 km). Olümpial tublisti võistelnud Johanna Talihärm tegeleb USAs ülikooliõpingutega.

Kalev Ermits teeb praeguse seisuga kaasa kõik kolm järelejäänud MK-etappi. (AFP/Scanpix)

Suusahüppajatest tuleb ülitihe graafik Martti Nõmmel, kes teeb treener Jaan Jürisega kaasa kogu reedel algava Norra tuuri (10 päeva, 4 erinevat mäge) ning sõidab ka 22.-25. märtsil Sloveenias Planica lennumäel toimuvale MK-hooaja viimasele etapile. Planicas liitub temaga ilmselt Artti Aigro.

Sel nädalavahetusel osalevad Aigro, Kevin Maltsev ja Taavi Pappel Poolas Zakopanes kontinentaalkarikasarja etapil. „Noortel poistel on vaja koolis käia. Seal saab kindla peale kaks korralikku võistlust,“ selgitab koondise treener Hillar Hein sääraseid võistlusvalikuid.