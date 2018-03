Viis aastat tagasi oma modellist tüdruksõbra tapnud Lõuna-Aafrika Vabariigi invajooksja Oscar Pistorius saab praeguse seisuga vanglast välja kõige varem 2023. aastal, aga maha lastud Reeva Steenkampi õe sõnul ei tohiks 31aastast sportlast kunagi vabadusse lasta.

"Pistorus saab kunagi vanglast välja ja siis teeb ta seda jälle. Ta on niivõrd ohtlik. Ta ta tapab uuesti - see on tema loomuses," ütles Simone Steenkamp väljaandele The Sun.

Pistorius tappis Steenkampi 2013. aasta 14. veebruaril ja väitis hiljem, et ajas Steenkampi sassi murdvargaga.

"Selliste kuulidega, mida ta kasutas, ei tapeta isegi sissetungijaid. Rääkimata siis armastatud inimestest või loomadest," sõnas Simone Steenkamp.

Tema hinnangul ei mahtunud Pistoriusele pähe, et tüdruksõber oli valmis mehe maha jätma. "Pistorius kinnitas endale, et kui tema ei saa Reevat endale, siis ei tohi ka keegi teine saada. Mõnes mõttes tunnen ma talle muidugi kaasa. Ta jalad amputeeriti juba beebieas ja ta kaotas 15aastasena oma ema," rääkis Steenkamp.