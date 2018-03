Kes oleks kümme (või isegi kaks!) aastat tagasi osanud arvata, et Kobe Bryant võidab Oscari?! Ilmselt mitte keegi. Vaevalt ta isegi korvpallurina säärasest autasust unistas. Aga ööl vastu esmaspäeva seisis ta Los Angelese Dolby teatri laval ning võttis meelelahutusmaailma koorekihi ees vastu hinnatud kuldmehikese. Paljude jaoks ülim hetk. Kuid (sotsiaal)meedia läks keema ning leidis, et Bryantit poleks pidanud tunnustama.

„Eeldatakse, et korvpallurid on vait ning triblavad. Mul on hea meel, et suudame rohkemat,“ ütles endine Los Angeles Lakersi staar oma tänukõnes.

Peene torge FOXi saatejuhile Laura Ingrahamile, kes arvas hiljuti, et NBA superstaarid Kevin Durant ning LeBron James ei peaks USA presidendi Donald Trumpi kallal kobisema, vaid lihtsalt palle korvi sopsutama.

Kobe oli auhinna üle siiralt rõõmus ning vahtis kujukest hämmeldunud silmadega. Pressikonverentsil sõnas ta, et tunne on parem kui NBA meistriks tulles. Maagia, mida ta koges lausa viiel korral. Karikatest pungil koju mahub üks Oscar aga nagu valatult. Hiljuti antud intervjuus sõnas ta, et kui ta kujukese võidab, võtab ta selle ilmselt voodisse kaissu. Võta näpust, kas nali või mitte - pärast seda, kui ta sai lapsena oma esimese ametliku NBA logodega korvpalli, magas ta sellega umbes nädalakese koos.