Rootsi etapi järel autoralli MM-sarja üldliidriks tõusnud belglane Theirry Neuville (Hyundai) mattis enne Mehhiko rallit poolehoidjate lootused sisuliselt maha. Neuville ütles väljaandele Rallye-Magazin, et poodiumikohta, rääkimata võidust, pole temalt mõtet oodata.

Nimelt peab ta reedel startima katsetele esimesena ja ülejäänutele teed puhastama. Konkurentidel, sealhulgas viiendana rajale mineval Ott Tänakul (Toyota), on seega Neuville'i ees eelis.

"Ma ei soovita meie võidule panustada. Isegi poodiumile jõudmine on keeruline. Sel aastal heitlevad MM-tiitli eest paljud sõitjad ja ohtlikud on ka näiteks Dani Sordo ja (kolm MM-rallit kaasa tegev) Sebastien Loeb. See on põhjus, miks meil on sisuliselt võimatu kolme sekka tulla. Otsesed konkurendid, nagu (teisena startiv) Sebastien Ogier ja Tänak, on siiski üsna rivi eesotsas. Seega loodan, et ei kaota neile väga palju punkte," lausus ta.

Kahe etapi järel on Neuville'il 41 punkti, Ogier on 31 punktiga teine. Järgnevad 23 punktiga Toyota piloodid Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi, Tänakul on viiendana 21 silma.

Mehhiko ralli algab Eesti aja järgi ööl vastu reedet ja lõppeb pühapäeva õhtul.