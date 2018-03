Manchester pole ainult jalgpalli suurklubide Unitedi ja City kodukant. Siin elab Eesti läbi aegade parim ründaja Andres Oper, kaugel pole ka Ragnar Klavani kodu.

Esmaspäeva pärastlõunal siseneb Oper jalgpallimuuseumi (National Football Museum) kohvikusse. Kohtumiseks igati sümboolne paik, sest mitte kuskil pole jalgpall rohkem püha, kui siin. Nagu kogu ülejäänud Loode-Inglismaa elu, keerleb ka sügisel 40. sünnipäeva pidanud Operi maailm suuresti ümber jalgpalli.

Sõitsin just rongiga Birminghamist Manchesteri. Igas läbitud linnas ja külas tegutseb mõni jalgpalli profiklubi. Manchesteri ümbruses on tippjalgpalli kontsentratsioon veel suurem. Andres, kas oled sattunud unelmate elukohta?

Jalgpalli tuleb siin tõesti söögi alla ja söögi peale. Mina ise elan Manchesteri külje all, aga ümberringi asuvad näiteks Blackburn, Bolton ja Wigan, loomulikult kaks suurt Manchesteri klubi. Kui väiksemaid tiime nimetada, siis meenuvad Oldham, Rochdale, Bury – kõik klubid on sellise ajalooga, et hoia peast kinni!