Londoni Chelsea jalgpalliklubi poolkaitsja N'Golo Kante varises reedel toimunud treeningul kokku. Uudis sai avalikuks alles täna, infole sai esimesena ligi Briti väljaanne The Telegraph.

Kante saadeti kohe tervisekontrolli ja testid näitasid, et Prantsusmaa koondislase südamega on kõik korras. Eile hommikul tundis ta ennast siiski nii halvasti, et Inglismaa kõrgliiga kohtumises Manchester City vastu pallurit väljakule ei saadetud.

Täna treeningutele naasnud Kante peaks uuesti mängukõlbulik olema nädalavahetusel. Siis kohtub Chelsea Crystal Palace'iga.

Eile tabas jalgpallimaailma tõeline šokk - Fiorentina ja Itaalia koondise keskkaitsja Davide Astori suri unepealt. Surma põhjusena kahtlustatakse südame seiskumist, aga uurijad ei välista ka võimalust, et juhtunus võis olla peale terviseprobleemi ka kõrvalisi tegureid.