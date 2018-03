Manchester United tuli Inglismaa jalgpalli kõrgliigas võõrsil Crystal Palace'i vastu välja 0:2 kaotusseisust ja võitis 3:2. Seega säilis tabelis Manchesteri meeskondade kaksikvõim.



Crystal Palace läks kohtumist juhtima Andros Townsendi 11. minuti väravast. Selle seisuga ka avapoolaeg lõppes, aga 48. minutil viis Patrick van Aanholt kodumeeskonna juba 2:0 ette.

Unitedi tagasitulek algas 55. minutil, värava autoriks oli Chris Smalling. 76. minutil tõi Romelu Lukaku tabloole 2:2 viigi. Unitedi kangelaseks tõusis serbalne Nemanja Matic, kes skooris esimesel lisaminutil. Suvel tiimiga liitunud Maticile oli see esimene värav Unitedi särgis.

Romelu Lukaku (vasakul) lõi Unitedi teise värava. (GLYN KIRK/AFP/Scanpix)

United on 29 kohtumisega kogunud 62 punkti ja see annab neile tabelis teise koha, kolmandal positsioonil asuval Ragnar Klavani koduklubil Liverpoolil on 60 punkti. Laupäeval kohtuvad United ja Liverpool omavahel, matš peetakse Manchesteris.

Meistrivõistlusi juhib Manchester City 78 punktiga, neljas on Tottenham 58 silmaga ja viiendat kohta hoiab 53 punktiga tiitlikaitsja Londoni Chelsea. Crystal Palace on 27 punktiga 18. kohal ja langeks praeguse seisuga astme võrra madalamale.