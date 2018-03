Rallipaar Ott Tänak ja Martin Järveoja tutvuvad Mehhiko teedega, et Eesti aja järgi ööl vastu reedet Leoni ja Guanajuato ümbruses peetaval MM-rallil edukad olla.

Nagu Mehhikole kombeks, siis polnud ühel rajalõigul pääsu loomadest. Seekord seikles teel lehmakari, kokku oli sõralisi kümmekond.

"Mehhiko on jällegi väga eriline paik. Sõidetakse väga kõrgel, nii et hapniku pole nii palju kui mujal. See muudab elu raskeks nii meile kui ka autole," ütles Tänak ralli eel. "Tuleb kindlasti kõvasti vaeva näha, aga vahelduseks on hea ka sooja kliimasse tulla."