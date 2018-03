Birminghami kergejõustiku sise-MMil seitsmevõistluses pronksmedali võitnud Maicel Uibo saab Eesti olümpiakomiteelt (EOK) praegu toetust 400 eurot kuus ja reeglite järgi võiks tema toetus parimal juhul kasvada 600 euro peale.

Et seitsmevõistlus pole olümpiaala, ei saa EOK Uibole maksta A-kategooria toetust (2500 eurot palka + 2200 eurot olümpiamängude ettevalmistustoetust). Küll on EOK-l võimalus teha Uibole erand ja kuigi seni on katuseorganisatsiooni esindajad erandi tekitamisse suhtunud skepsisega, siis tegelikult selgub mitmevõistleja saatus 27. märtsil, mil koguneb EOK tippspordikomisjon.

"EOK tippspordikomisjon koguneb 27.03., seejärel alles andke hinnang meile. Emotsiooni peab nautima, aga otsuseid ei saa alati vaid selle pealt teha. Seega, tark ei torma ja ootab otsused ära," kirjutas EOK peasekretär Siim Sukles oma Facebooki lehel.

EOK tippspordikomisjoni kuuluvad Tõnu Tõniste, Jaan Talts, Erki Nool, Anna Levandi, Jaak Mae, Jaan Kirsipuu, Aavo Põhjala ning Jaanus Kriisk.