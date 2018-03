Koduväljakul mänginud Spurs võitis kõnealuses kohtumises 100:98 tabelis viimasel kohal asuvat Memphis Grizzliest. Sellest hoolimata on Spursil üle 21 aasta oht play-off'ist välja jääda. Viimasest 11st kohtumisest on võidetud vaid kolm ning läänekonverentsis asutakse 37 võidu ja 27 kaotusega viiendal kohal.

Vahed on üliväikesed, sest kaheksandal kohal oleval Denver Nuggetsil on koos 35 võitu ja 28 kaotust. Play-off'i kohale pretendeerivad ka Los Angeles Clippers (34-28) ja Utah Jazz (34-30). Pealegi on Spursi edasine mängugraafik NBA üks raskemaid.

USA meedia andmetel üritab jalavigastuse tõttu suure osa hooajast vahele jätnud Spursi liider Kawhi Leonard märtsi keskel platsile naasta, aga tema vorm on NBA ilmselt suurim küsimärk. Põhihooaeg lõppeb 11. aprillil.