11 tundi enne suurt matši on Anfield Roadi ümbruses rahulik. Üksikud töömehed teevad ettevalmistusi õhtuseks Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmänguks Liverpooli ja Porto vahel.

Tänasel kodumeeskonnal on avamängust ees üsna turvaline 5:0 edu ja sportlikku pinget on vähemalt esialgu vähe, aga see ei vähenda sündmuse mastaapi. Enam kui sada aastat kehtib siin kandis reegel, et iga Liverpooli matš on tähtis!

Õhtul kohtuvad siin Liverpool ja Porto. (Kaarel Täll)

Kell hakkab vaikselt üheksale lähenema ja kõik staadionit ümbritsevad pubid on suletud. Aknast sisse piiludes näeb, kuidas käivad ettevalmistused tihedaks tööpäevaks. Neid samu tänavaid väisavad täna kümned tuhanded inimesed, kes viimastel päevadel hoolega janu ja söögiisu kogunud.