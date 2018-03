Pyeongchangi olümpial laskesuusamaailma tippu tõusnud rootslane Sebastian Samuelsson viis ähvarduse täide ja boikoteerib Venemaal Tjumenis peetavat MK-etappi.

"Olen otsustanud Venemaal peetavat MK-sarja finaaletappi boikoteerida. Tähtsad võistlused ei saa toimuda riigis, kus puudub toimiv antidopinguorganisatsioon. Lisaks olen mures enda ja seal viibivate dopinguküttide turvalisuse pärast," kirjutas olümpial kulla ja hõbeda võitnud 20aastane sportlane oma täna Twitteri lehel.

Plaan küpses rootslase peas juba varem. „Loodetavasti ütleb üha rohkem sportlasi, et nemad seal ei võistle. Sportlaste poolt on tulnud palju vastukaja, et võistlused Venemaalt ära viia. Kahjuks ei kuula nad (rahvusvaheline laskesuusaföderatsioon – toim) meid,“ rääkis Samuelsson juba olümpiamängude ajal.

Tema tiimikaaslane Jesper Nelin avaldas väljaandele Aftonbladet, et Samuelsson on saanud Twitteri, Instagrami ja Facebooki kaudu Venemaalt palju pahaseid sõnumeid. "Mõned neist on isegi ähvardavad," ütles Nelin.

Tjumeni MK-etapp peetakse 22.-25. märtsini.