Soome ralli korraldajad avalikustasid juuli lõpus sõidetava MM-etapi ajakava. 40 protsenti teedest on täiesti uued ja võrreldes möödunud aastaga on muutunud koguni 65 protsenti trassist, kirjutas portaal Rallit.fi.

Ajakavas (vaata täpsemalt SIIT!) torkab esimesena silma Ouninpohja katse puudumine. Selle asemel sõidetakse 10 km lühem Kakaristo katse, aga suures osas läbivad autod sama trassi, mida ka Ouninpohja puhul.

Kuigi Markko Märtin võitis 2003. aastal Soome ralli, siis Ouninpohja katse esikohta pole ette näidata ühelgi eestlasel. Ott Tänaku ja Eesti tulevase rallipõlvkonna võimalused pole siiski kadunud, sest Ouninpohja-nimelist katset ei olnud kavas ka aastatel 2008-2011 ja 2014. Seega võetakse legendaarne nimi suure tõenäosusega varem või hiljem taas kasutusele.

Probleem on vaid selles, et paljud Soome teed, sealhulgas ka need, mida kasutatakse Ouninpohja jaoks, on liiga kiired. Mullu ehitati osadele kiiretele sirgetele kunstlikud šikaanid ja need pälvisid pilootide kiire hukkamõistu.

Soome ralli peetakse 26.-29. juulini.