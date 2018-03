Elukutselise kohtuniku põli võiks olla aga roosilisem. Halliko valik ei sattunud võib-olla kõige õigemale hetkele, sest sõda FIBA ja Euroliiga vahel on akumuleerunud just viimasel paaril aastal. Sellest tulenevalt ei ole Euroliiga pakkumiste kasuks otsustanud kohtunikud enam FIBA jaoks heas kirjas. Mistõttu suveperioodil (kõiksugu noorte ja täiskasvanute EMid, MMid, sõpruskohtumised juulis-augustis jms) jääb teenistus saamata. Suveperiood ehk liigade puhkeperiood kestab aga – üllatus-üllatus – neli kuud ehk ühe kolmandiku aastast.

See sunnib kohtunikke, kindlasti ka Hallikot, mõtlema, kas ainult kohtunikutööga ikka elab ära. Pere, lapsed, majapidamine jne. Vahel tahaks ju sõita kuhugi soojale maale ka. Nagu ikka inimesed teevad. Ses mõttes on hooaja lõppedes Eesti nimekaim kohtunik teelahkmel. Midagi peab ilmselt juurde võtma.

Et meie kohtumisele eelneval päeval on meedias taas käivitunud Eesti-Läti ühisliiga teema ning ka intervjueerija on selle mõtte suhtes positiivselt meelestatud, kaldub jutt ka põhiteemadest kõrvale. Ning nagu nimme helistab samal hetkel ka Keio Kuhi, korvpalliliidu peasekretär, et rääkida samast teemast. Nii jätkame ka Aare kui EKLi juhatuse liikmega samast kohast.

Mida sina arvad Eesti-Läti ühisliiga ideest ja võimalikust teostusest?

Ei ole otseselt vastu. Kõik ju sõltub, kuidas ja millistel alustel see käivitada. Peamiseks küsimuseks ja murekohaks saaks kindlasti rahastus, nimisponsori suhe uue liigaga, liiga majandamine, klubide tugevus-nõrkus ses aspektis.

Oleme seda küsimust juhatuses korduvalt arutanud. Ning arutame ka edaspidi.

On aga sul mõtteid koduse liiga, ühisliiga vms parendamiseks?

Minu idee on tegelikult hoopis teine ja selline, mis kaugelt vaadates võib paljusid ehmatada. See oleks kasvatada klubide arvu koduses meistriliigas – osaliselt regionaalsel printsiibil – näiteks 12-le. Tegemist oleks poolprofessionaalse liigaga.

Lisaks praegustele esiliiga tippudele (Betoonimeister, Paide) pakkuda liigakohta maakonnakeskustele (nt Kuressaare, Viljandi, Narva, Haapsalu jmt). Kes teatud tingimused täidavad ja kui finantsnäitajad klapivad, siis need tuleks kaasa.

Mulle meeldib see mõttekäik, aga on inimesi, kes leiavad, et isegi kuus oleks ehk liiga palju...

Mõni võib öelda, et see on samm tagasi, aga vaatame lähemalt. Äkki see mõjub sootuks hästi? Tõsi, liigas on olnud kümme meeskonda, kuus, praegu on kaheksa. 1990ndate alguses aga oligi ühel hetkel aeg, mil klubisid oli 12 (see kestis viis hooaega, 1993 kevadeni – toim.).

Minu väljatoodud mõtte puhul nõrgemad, amatöörlikumad meeskonnad saaksid mängida proffide vastu kaks ringi – esimesel etapil kokku 22 kohtumist. Seejärel löödaks liiga kaheks grupiks – esikuuik ja alumine kuuik. Ning play-off’iks kaasataks altpoolt taas kaks klubi.

Pinget jätkuks kogu turniiriks nii üleval kui all. Ning esiliiga praegustel tippudel (pluss Rakvere, Viimsi, teine meeskond Tartust) oleks näiteks TTÜ, G4S Noorteliiga, Kalev/TLÜ ja mõne teisega päris kõva andmine, ma usun. Tõsi, natuke kvaliteeti tuleks uutel tulijatel juurde otsida. Kindlasti annaks see ka noorematele mängijatele täiendava võimaluse.

Samas, Kuressaare puhul ka näiteks saarlastest mängijatele, kes hakkavad lähiajal karjääri lõpetama (silmas peetud ilmselt Janis Vahterit, Mario Paistet, sealt on pärit ka Indrek Kajupank, Matthias Tass, Tormi Niits, Timo Eichfuss – toim.).

Need on vaid esialgsed ideed. Ja kui natuke arvutada, oleks sellisel printsiibil klubisid KMLis lausa 14-15...

Olgu, püüame siis tänasesse päeva ja maa peale tagasi tulla. Tulid eile pärastlõunal koju, Venemaalt. Mis mängult ja kuidas mäng oli?

Olin Peterburis, vilistasin Zenidi Eurocupi mängu Torino Fiat’iga. Mängiti vaatemängulist, ründavat korvpalli, nagu viimasel ajal sageli kombeks. Torino läks poolajaks ette vist 56:44, aga venelased võitsid mängu 11 punktiga. Seega, teine poolaeg oli põhimõtteliselt Zenidi šõu. Üsna tüüpiline jookse-viska mäng. Hea korvpall. Kui ma ei eksi, siis Kyle Kuric valiti selle mängu alusel ka Eurocupi nädala MVPks.

Kas Zenit kuulub Venemaal medalinõudlejate hulka?

Mmm... Raske küsimus. Ütlen nii, et Venemaal on üsna selgelt eristuv esiviisik (ning CSKA hegemoonia on kõikuma löödud – toim) – CSKA, Himki, Kuban-Lokomotiv, Unics ja Zenit. Kaks neist peavad medalita jääma.

Selle kinnituseks on EuroCupi hetkeseis, kus kolm Venemaa klubi (kaks mängivad teatavasti Euroliigas – toim) on teisel etapil ehk 16 hulgas kõik kahe võiduga kahest mängust. Hetkel tundub üsna loogiline, et sarja veerandfinalistidest kolm on Vene klubid (nii läkski – toim). Favoriitide ringi, tõsi, kuuluvad kindlasti ka Bayern, itaallaste uus laine, Gran Canaria, ASVEL.

Kohtunikele pannakse hindeid, antakse hinnanguid? Kas kõikjal? Kus pannakse ja kes paneb?

Eesti meistriliigas annab kohtunikele oma aruandes hinnangud mängu komissar. VTB Ühisliigas on samamoodi. Euroliigas ja EuroCupil saadab raporti liiga vastavasse instantsi nii-öelda kohtunike treener – referees coach, varem referees observer). Selles ankeedis on küsimustik ees coach’il.

Samas tuleb kohtunikel endil teha enda vaatevinklist lähtuv videoanalüüs ja see vastavas süsteemis üles laadida. Selleks on jämedalt võttes aega 48 tundi, topeltmängudega nädalal peaks analüüs olema ära saadetud hiljemalt nädalavahetusel. Videoanalüüsi koostamine võtab aega – minu enda näitel – umbes neli-viis tundi.

Aare Halliko (Joosep Martinson / Eesti Korvpalliliit)

Aasta ja üks kuu tagasi võtsid ennast korvpalliliidust töölt lahti ja alustasid elu elukutselise korvpallikohtunikuna. Sa võtsid selle tee ette Eestis läbi aegade esimesena! Kuidas see leib on maitsenud ja milliseid komistuskive oled enam kui aastaga kohanud?

Tegin otsuse aasta tagasi ja pean ütlema, et sellele on järgnenud raske aeg. Suuresti minust endast sõltumatutel põhjustel. Oluliselt on kohtunike olukorda mõjutanud FIBA ja Euroliiga konflikt, ikka halvemuse suunas.

Eriti kehvaks läks asi suvel, kui sai selgeks, et me ei saa terve suve peale FIBA-lt mingeid määramisi.

Nii juhtus, on et sain esimest korda üle 17 aasta suvel kodus olla, puhata ja perega aega veeta. Suvi möödus tööta. Kuid püüan näha positiivset. Hooajal on mul neli-viis välismängu kuus, lisaks sama palju Eestis. Elab ära.

Perspektiiv professionaalse kohtunikuna ei paistagi enam nii helge?

Jah, raske on. Minu tase või positsioon kohtunike hierarhias järelikult ei ole nii tugev, et ainult sellest tööst piisaks. Pigem on tegemist ots-otsaga kokkutulemisega, sest mu töö on hooajaline – kolmandik aastast on sisuliselt katmata. Tuleb otsida kasvõi suveks mingi lisarakendus, kui mitte enamat.

Euroopa korvpallielu heidutab sõda FIBA ja Euroliiga vahel, juba pikemat aega. Kuidas see mõjutab sind ja teisi Eesti kohtunikke?

Läinud suvi näitas, kui keeruliseks võivad asjad minna. Tulemus on see, et FIBA-l ei jätku kohtunike ressurssi. Mõnelgi suvisel tiitlivõistlusel on nii, et näiteks kahe mängu peale on viis kohtunikku. Jämedalt võttes, ütleme, U18 noorte EMil peaks olema ca 20 kohtunikku, aga on 15. Tuleb hirmsasti kombineerida.

Oli ka võitjaid?

Nii oli. Erinevalt meist – mina ja Rain Peerandi, kes me vilistame Euroliiga mänge – sai Tanel Suslov käia lausa paljudes kohtades: naiste MM, U19 MM, U20 A-divisjon, U18 tüdrukud, pluss universiaad – kokku viis turniiri. Mart Uuehendrik aga ütles FIBA-le kohe ära, et saab võtta suvel ühe turniiri ja ühe saigi. Timo Suslov oli Dublinis tüdrukute U16 EMil.

Praegu vilistab Tanel Suslov peaaegu igal nädalal FIBA Meistrite Liiga mänge. Ütleme nii, et kuna Rain ja mina oleme „eest ära“, saavad teised jällegi rohkem mänge. Pole halba ilma heata. Konkreetsel juhul arvan, et pigem oleks Rain saanud need Meistrite Liiga mängud.

Läheme edasi järgmise teemaga. Viimasel aastal toimunud reeglimuudatused. Kuidas need on vastu võetud ja kas kõik mõistavad asju ühtemoodi?

Kõige populaarsem on ikka see jooksuteema. Kogu elu on kohtunikud tõlgendanud seda ühtemoodi, nüüd tuleb teha teistmoodi. Ütleks, et poole hooajaga on mängijad sellega laias laastus harjunud; samas seda ei kasutata väga palju. Spetsiaalselt pole keegi hakanud samme ja tehnikat ju ümber õppima... Neid juhtumeid ei ole mängudes viis-kuus, pigem üks-kaks tükki.

Eesti tasandil on juhtunud mõnelgi korral, et kui kohtunik ei ole kindel, siis ta pigem ei vilista jooksu ära. Jäetakse võtmata. Mis tundub kahtlane, siis see pigem ei ole jooks (muheleb).

Samas, tänu sellele uue jooksureeglile on kahetsusväärselt hakatud vilistamata jätma kohalt äramineku jooksu –sellest fookusest on tähelepanu kuidagi väljas. Seda peaks kohtunik ikka fikseerima.

On ju veel reeglimuutusi – kaks ebasportlikku või tehnilist ja ärasaatmine...?

Jah, samuti oluline teema. Kohtunik peab rohkem nii-öelda sisse hingama enne, kui sellise otsuse teeb. Proovima võimalusel ikkagi diskussiooni luua ja vältima emotsionaalset otsust. Kas õnnestub, on iseküsimus.

Lihtne näide on see, et kõigepealt anda sihilik viga. Saadakse aru – nii kohtuniku kui ka mängija poolt, et ebasportlikku viga vältida. Püüda vähemasti. Loomulikult on need juhtumid siiski sagenenud ja paistavad välja.

Euroliigas, oletan, püütakse hoida kohtunike poolt ühist joont, aga riigiti ja liigade lõikes on kohtunike käekiri kindlasti erinev. Näiteks et Leedus lubatakse jõulisemat mängu kui Eestis?

Reeglid peaks muidugi olema ühesugused. Kuid kohtunike liin sõltub paljuski riigi korvpalliõpetusest, koolkonnast, kohtunike väljaõppe metoodikast. Erinevates liigades on üsna selged juhtnöörid, mida peab vilistama ja mida mitte, ning piiride nihutamine on riigiti kindlasti olemas.

Siis saabki rahvusvaheliselt tugev kohtunik olla see, kes tuleb oma riigist ja harjub uue stiiliga kõrgemal tasemel?

Nii on. Kes suudab kohaneda, kes mitte. Adapteerumine, kohanemisvõime, nõudmised – eks need olegi märksõnad. Dogmaatilised reeglijälgijad kõrgel tasemel läbi ei löö, need, kes ei suuda ainult õpitust lahti lasta ja olukorraga kohaneda.

Kas vahel on ka nii, et kohtunikebrigaadil – kolm meest ja ka komissar, asjad ei klapi?

Eks ikka. Sünergia võib olla väga hea, hea, või mitte nii hea. On olukordi, kus seda ei tekigi. Mida suurem on mingil tasemel või turniiril kohtunikegrupp, seda suurem on üldiselt ka kõikumine nende tasemes.

Kohtunik ei ole robot. Ta töötab oma teadmiste, info baasil ja püüab seda ellu viia. Nüansse aga on palju.

Sel hooajal on olnud kohtunike aadressil üksjagu nurinat, eriti oli vana aasta sees. Meenuvad Kuusmaa, Rannula, Vene ja ka Zeidsi mõned sõnavõtud. Kui tõsiselt on neid nurinaid käsitletud ja mil moel analüüsitakse kohtunike vastu suunatud kriitikat?

Eesti liigas on aluseks komissari koostatud raport. Meil, kohtunikel ei ole kohustust teha videoanalüüsi. Võimalus analüüsiks on siiski olemas. Vaatame üle klipid, mis komissar on kirja pannud ning teeme sealt järeldusi.

Kui võtame olulisemad kohalikud mängud, siis vaadatakse läbi terve mäng. On erinevad variandid: mõnikord on arutlusel ca 30 klippi, kuid paras hulk on 10-12. Meilt on siiski soovitus vaadata üle terve mäng. Kõik problemaatilised mängud oleme kas mina või Rain Peerandi läbi vaadanud.

Kõrvalt näed ju ise paremini, kas seisid võib-olla vales kohas. Reegel number üks on: kohtunik peab otsuse tegemisel hindama kaitsetegevust. Kui ta teeb vastupidi, ehk hakkab jälgima ründava mängija ja kaitsja tegevust korraga, ei ole kohtunikul tavaliselt enam võimalik objektiivseid otsuseid teha. Enamjaolt.

Kohtunike karistused. Neist oli ühes eelmise aasta Basketballis pisut juttu. Kuidas neid on jagatud?

Karistusi ei avalikustata. Aga ütleme nii, et mõned kohtunikud on saanud vähem mänge vilistada kui nad oleksid võinud seda teha. See ongi karistuse peamine rakendusmehhanism.

Videokordused. Eestis vist veel tume maa...?

Selleks on oma süsteem, manuaal. Süsteem ise (Hook-Eye) on kallis, eelkõige muidugi meie klubide jaoks. Videokordusi vaadatakse 6-8 eri kaamera abil.

Oleme Delfi ja televisiooniga neid võimalusi arutanud, eriti play-off’i silmas pidades. Oleme vajadusel mõne olukorra operatiivselt TV või Delfi jooksvast pildist järele vaadanud.

Aga räägime eeskätt Euroliigast. Millal võib videokordust paluda?

On nimekiri, mida saab vaadata, see on küllalt pikk.

Kogu mängu jooksul saab vaadata järele kella; seda, kas vabaviset läheb sooritama õige mängija; kas oli kaks või kolm punkti; kas vilistati viga kahe- või kolmese viskel; 24 sekundit – kahtlus kellaga; sama asi, juhul kui vise läks 24. sekundil sisse; kaklusmoment – eemaldamine; tõusev-langev pall; kellest läks pall auti; viske ajal mujal tehtud viga; lõpus, 2 minuti erireegel, see, kas vise toimus aja sees; kas oli viga; kui palju aega tuleb tagasi kerida; kui rünnaku lõpus vise läheb korvi, aga on kahtlus, et mängija astus auti. Veel üht-teist.

FIBA-l näiteks on vähem asju, VTBs ja Euroliigas rohkem.

Mingeid juhtumeid Alexela meistriliigas, kus videost oleks abi olnud?

Mitte väga ammu oli mäng, kus Janar Talts tabas tähtsal kohal mängu lõpus kolmese – rünnaku viimasel sekundil. Kolmest kohtunikust kaks ütlesid, et nad pole kindlad, kas jõudis visata aja sees. Asja muutis raskemaks see, et korvilaua LED-lambid ei ole päris sünkroonis sireeniga.

Kui videokordust ei ole, mis ütleks, et otsus on ilmselgelt vale, siis jääb otsus jõusse.

On olukordi, kus näiteks treener viitab vaieldavale olukorrale. Siis võib tekkida tõesti kohtunikulgi küsimus, mida peab minema kontrollima.

Isegi tegin Euroliigas mitte ammu otsuse, kus jäi selgusetuks, kas vise oli kahene või kolmene. 6-8 kaamerat mulle täit tõde ei andnud. Nii jäi algne otsus kehtima. Meie hiljutisel seminaril Eestis oli neist asjadest palju juttu.

Kõrvaltvaatajad on märkinud, et kohtunike nivoo Eestis on keskmiselt hindele „4“, kui mitte natuke rohkem. Millist tagasisidet teie saate?

Me ei alustanud kodust KMLi hooaega kõige paremini – oktoobris-novembris. Selleks olid eri põhjused, millele oleme jälile saanud. Ei väida, et vead ei kordu, aga novembri keskpaigast edasi on asi minu hinnangul läinud paremaks – või ütleme „tavapärasesse rütmi.“ Paneksin ka ise senisele hooajale hindeks „neli“.

Võid sa nimetada vilemehi, kes on teinud viimasel ajal suurema arengu?

Pigem on olukord selline, et suuremaid samme teevad nooremad, uuemad kohtunikud, See on ka loomulik. Neil on võimalus pikemaid samme võtta...

Aare Halliko (Joosep Martinson / Eesti Korvpalliliit)

Milliseid suundumusi, trende on üldse märgata Euroopa korvpalli tipus? Kui nüüd rääkida korvpallist, mitte kohtunikutööst. Taktikalises osas, mängutempo, rünnaku kestuse osas jne?

Üks peamisi muutusi, mis kohe silma torkab, eelkõige kohtunike poolt vaadates, on see, et taktikalist viga kiirrünnaku peatamisel on väga raske teha ebasportliku veata. Tänu sellele tekib mänguolukordi rohkem ning korvpall on vaatemängulisem.

Mis veel. Otsitakse vaba momenti ja visatakse, niisama ei kulge keegi. Otsitakse kiireid lahendusi, tempo on peal ning läbimurre on alati hea plaan B.

Vile poole pealt paistab silma see, et floppimine on sisuliselt ära kadunud. Käte laiutamine on kadumas, sest karistus on valus. Ka valjuhäälset protesti üldiselt karistatakse. On pidev treenerite kontrollimine, isegi kui tal on õigus, peame fikseerima tehnilise – kui selleks on piisavalt põhjust.

Kaitset mängitakse endiselt sama tugevasti, aga tänu reeglimuutustele ja trendidele on skoorid üldiselt läinud suuremaks. Ründaval mängijal on praegu teatud eeliseid, nagu seda on ka uus jooksureegel.

Sellest oleme ühes varasemas vestluses ka rääkinud, kuid küsin siiski üle. Kas Aare Halliko võiks vilistada näiteks Hispaania ACB või Saksamaa Bundesliga mänge. Tööjõu vaba liikumine ju...?

Vastus on endiselt ei. Nii see riikides paigas on.

Su lemmikkohad Euroopas, Euroliigas? Eeskätt publiku, halli mõistes?

Belgrad meeldib endiselt, sest seal on möllu. Kaunas Arena on samal põhjusel sümpaatne koht. Vitoria saal on väga mõnusa õhkkonnaga. Täitsa oma fluidum on Panathinaikose ja Olympiacose mängudel. Mulle ikka meeldib seal, kus on rahvast ja möllu ning inimesed tulevad mänguga kaasa. Mitte ei valitse kammerlik meeleolu... Seda leidub meil endalgi siin piisavalt...

Nüüd tuleb saja miljoni dollari küsimus: kas parim kohtunik on see, kes vilistab kõige õiglasemalt või see, kes eksib kõige vähem?

Raske küsimus tõesti... Sest ei saa üheselt vastata. Hea kohtunik on sümbioos mitmest asjast.

Hea kohtunik on see, kes eksib võimalikult vähe, eeskätt ei lähe ilmselgete asjadega alt. Hea kohtunik on see, kes suudab mõne otsuse teha mitte just õpiku järgi „reeglipäraselt“ vaid vastavalt mängu iseloomule – nimelt õiglaselt! Selle asja kohta öeldakse vist saalomonlik otsus.

Veel parem kohtunik peab olema isiksus, tal peab olema laitmatu suhtlemisoskus. Teisalt ütlen seda, et tippkohtunike hulgas on väga erinevaid inim- ja isiksusetüüpe. Täiuslikkust pole olemas ka selles maailmas, kuid tippkohtunikul on kindlasti olemas suurem osa neist asjadest, mis ma suutsin üles lugeda.

Kindel on vaid see, et kui tead väga hästi reegleid, ei tee see veel kellestki head kohtunikku.

Too lõpetuseks mõni hea näide elust enesest.

Kohtunike esmane huvi on, et mäng saaks peetud. Olgu mingi kaklus või meeskondadel kogemata ühte värvi särgid. Sellega seoses meenub üks hiljutine lugu NBAst, kus üks kolmest kohtunikust tõmbas enne mängu selja ära. Kuid mäng toimus, kaks meest vilistasid ja polnud häda. Juhtub ka kõige kõrgemal tasemel.