Suurbritannias võtab maad paras skandaal, kuhu on segatud poliitika ja jalgpall. Riigi välisminister Boris Johnson kutsus Inglismaa koondist suvel Venemaal peetavat MMi boikoteerima, hiljem aga püüdis välisministeerium sõnad tagasi võtta.

Johnsoni sõnul tuleks MMi boikoteerida juhul, kui leitakse otsesed tõendid selle kohta, et pühapäeval Inglismaal tõenäoliselt mürgitamise tõttu raskelt haigestunud endise Vene spiooni Sergei Skripali (66) ja tema tütre (33) juhtumi taga on Venemaa. Mõlemad viibivad raskes seisundis haiglas. Briti politsei teatel pole veel tuvastatud, mis ainega on tegemist, juhul, kui Skripalid mürgitati.

„Me ei tea täpselt, mis juhtus Salisburys, aga kui asi on nõnda kehv nagu see välja paistab, on tegemist järjekordse kuritööga ses pikas nimekirjas, millega saame prõmmida Venemaa uksele,“ vahendas Mirror Johnsoni poolt Briti parlamendi ees öeldut.



„Kahjuks on selge, et Venemaa tekitab paljude asjadega segadust ja külvab pahatahtlikkust ning Ühendkuningriik on maailmas selle vastu võitlejate esirinnas. Arvan, et on keeruline näha, kuidas saaks Ühendkuningriik juunis ja juulis MMile minna.“