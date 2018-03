Suurbritannia välisminister Boris Johnson kuulutas täna oma riigi parlamendi ees, et Inglismaa koondis võib boikoteerida suvel Venemaal peetavat jalgpalli MMi. Venemaa kõrge ametnik nimetas niisugst avaldust provokatsiooniks.

Johnsoni avaldus oli tingitud Inglismaal elava Vene spiooni Sergei Skribali tõenäolisest mürgitamisest pühapäeval ning ta eeldab, et selle taga on Venemaa.

"Suurbitannia välisministri avaldus pole esimene ega viimane. Eelseisva MMiga seoses võib infosõda jätkuda edaspidigi," kuulutas Venemaa riigiduuma spordikomitee juht, endine tippkergejõustiklane Mihhail Degtjarjov ajalehele Sport-Ekspress. "Nägime sarnaseid provokatsioone ka enne Sotši taliolümpiat. Pika aja jooksul püüti maailma veenda, et venelased ei suuda olümpiat korraldada, et meil on nii karud kui ka inimesed metsikud. See kõik osutus valeks, fännid said russofoobia osas hea kaitsesüsti.

Nüüd pillutakse Venemaa suunas väljamõeldud süüdistusi. Suurbritannia tegelgu parem oma territooriumil ohutuse tagamisega. Siiamaani on seoses Boriss Berezovski ja Aleksandr Litvinenko hukkumisega õhus palju küsimusi. Nende surm oli kasulik ükskõik kellele, ainult mitte Venemaale.

Sport ei saa olla väljaspool poliitikat. Ootame kannatamatult inglise fänne eelseisvale MMile, millest kujuneb külalislahkuse pidu," rääkis Degtjarjov.