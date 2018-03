Mina ütlen: Liverpool. Rahvas ütleb... The Beatles! Ei. Jalgpall! Mõlemad? Püüame selgusele jõuda, kas Liverpooli rahva jaoks on olulisem jalaga palli löömine või biitmuusika.

„Tänapäeval peaks elu ikka jalgpalli poole kaldu olema, aga selge, et The Beatlesist paremat ansamblit ei tule enam kunagi. Ometi pean ütlema, et jalgpall on meie linnas tähtsam,“ räägib 33aastane teetööline David. Põline kohalik elanik, kelle pere on juba põlvkondi FC Liverpooli toetanud. Selgub, et tema sugulaste hulgas pole kedagi, kes hoiaks pöialt teisele linna suurklubile ehk Evertonile.

Päris linna südames, Albert Docki juures räägib üks vanem naisterahvas, et mõistab küsimuse püstitust, kuid tegelikult elavad muusika ja jalgpall tema sõnul kaht erinevat elu. Osa rahva jaoks on Liverpool jalgpallilinn, teised on aga kindlad, et palli tagumine ei muutu eales nii oluliseks kui biitmuusika. „Samas oskavad kõik üheskoos elada, ilma teineteist solvamata,“ tunnistab elukogenud Elizabeth.

Kuulsust toovad jalgpall ja muusika linnale sellises koguses, et kõik muu jääb tagaplaanile. Liverpool on küll suure ajalooga sadamalinn, kuid esimesena meenuvad ikkagi jalgpall ja biitlid. Ühest küljest loogiline, mõnes mõttes veidi ebaaus, sest linn on tõesti kihvt, väärides austust ka spordisõprade ja melomaanide ringist väljaspool.