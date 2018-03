Eilsetest jalgpalli Meistrite liiga kaheksandikfinaalide korduskohtumistest torkas silma nii mõnigi vahva number.

100 kohtumist on Meistrite liigas pidanud Reali ründaja Karim Benzema. Prantslastest on rohkem suutnud vaid Thierry Henry (112) ja Patrice Evra (108). Väravaid on Benzemale selle ajaga kogunenud 53.



51 mängu järjest oli PSG koduplatsilt ilma kaotuseta lahkunud. Sinna sisse mahtus 42 võitu ning 9 viiki. Eile kaotati 1:2 Madridi Realile. Viimati jäädi oma kodus konkurendile alla 2016. aasta märtsis, kui tunnistati Monaco paremust.



33 kollast kaarti on Meistrite liigas teeninud Madridi Reali kaitsja Sergio Ramos. Selle tulemusega hoiab ta rekordit.



9 kohtumist järjest on Meistrite liigas värava löönud Cristiano Ronaldo, sama palju on suutnud vaid kunagine Manchester Unitedi ründetuus Ruud van Nistelrooy. Tänavusel hooajal on Ronaldo skoorinud kõigis 8 Meistrite liiga matšis!



8 aastat järjest on Madridi Real jõudnud Meistrite liiga veerandfinaali. Ainult Barcelonal on ette näidata parem seeria - 10.



0 lööki raamide vahele tegi Liverpool avapoolajal Porto vastu. Säärase saavutusega on sel hooajal varem vaid korra hakkama saadud, novembris Inglise kõrgliigas Chelsea vastu.