Liverpooli fännidel oli eile põhjust rõõmustamiseks. Viimati jõuti Meistrite liigas veerandfinaali hooajal 2008/09. Tänavu viis sakslasest peatreener Jürgen Klopp nad taas Euroopa kaheksa parema hulka. Kaheksandikfinaalis alistati kahe mängu kokkuvõttes Porto tulemusega 5:0.



Eilne matš Anfieldil lõppes küll 0:0, kuid see Kloppi ei morjendanud.

"Ma ei saa tunda sama, mida fännid, kes on seda veerandfinaali kaua oodanud, kuid ma tean, et see on neile tähtis," ütles ta. "Viimase kaheksa seas on äge olla. Olen rahul. Oli aeg näitamaks oma oskuseid. Liverpoolis toimub praegu hea areng, aga kui sa seda Meistrite liigas ei näita, siis ei mõista seda keegi. Ma ei taha seda saavutust teha väiksemaks ega suuremaks, kui ta tegelikult on. Me kuulume siia, see ei peaks olema üllatus. Järgmine ring tuleb väga raske. Meie sihiks on poolfinaali jõuda, kuid võtame samm-sammult."



Veerandfinaalpaarid loositakse 16. märtsil ning kohtumised leiavad aset 3. ja 4. ning 10. ja 11. aprillil.