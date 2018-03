2016. aastal NBA meistriks tulnud Kevin Love'le (29) jääb ilmselt igavesti meelde möödunud aasta 5. november, mil teda kimbutas kohtumises Atlanta Hawks'i vastu paanikahoog.



Cleveland Cavaliersi staar Kevin Love kirjutas veebilehele The Players' Tribune avameelselt ning siiralt, kuidas ta pärast teise poolaja algust paanikahoo sai. Tal olid perekondlikud probleemid, ta polnud palju maganud, hooaeg oleks võinud paremini hakata.



Love ei alustanud kohtumist kõige säravamalt ning kolmanda veerandaja time-out'il läks kõik rappa. Mees tundis, kuidas tema süda kiiremini peksleb, tal oli raske hingata.

"Kõik keerles nagu mu aju oleks tahtnud peast välja ronida," kirjutas ta. "Õhk oli paks ja raske. Mu suu oli nagu kriit. Abitreener karjus midagi kaitsemängu kohta, noogutasin, kuigi ei kuulnud paljut. Hakkasin muretsema. Kui püsti tõusin, siis teadsin, et ei suuda - lihtsalt füüsiliselt ei suuda - platsile naasta."



Ta jooksis riietusruumide poole ning leidis end lõpuks treeningruumi põrandalt.

"Tundus nagu mu keha tahtis mulle öelda, et ma suren kohe ära," mainis Love.

Hiljem oli tema suurimaks mureks see, et keegi juhtunust teada ei saaks. Love on alati hea meelega korvpallist jutustanud, kuid isiklikud asjad pigem endale hoidnud, ta ei rääkinud neist ei pere, sõprade ega avalikkusega. Peale paanikahoogu mõistis ta, et kõik oleks palju kergem, kui ta oleks saanud oma muresid kellegagi jagada.



Seepärast otsustas ta juhtunut ka teistega jagada. Et inimesed teaksid, et nad poleks oma probleemidega üksi. Et inimesed julgeksid oma hingevaeva teistega jagada. Hetkel käib Love ka terapeudi juures, kes teda aitab.