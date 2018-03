Mitte, et Manuel Neuer või Marc-Andre ter Stegen ei oleks head ... Lihtsalt vanameistril on kapist ikkagi veel puudu mõni pokaal, mille ta selle meeskonnaga igal juhul kätte saaks.

Imeline tüüp, alati heatujuline. Möllab mis hirmus. Ei jäta midagi pooleli ja jaksab iga palli pärast võidelda. Tahab, jaksab ja kui vaja, siis ka otsustab.

Marcelo (Reuters/Scanpix)

Jerome Boateng

Cool tüüp. Korralik mürakas ja väga hea kaitsemängija.

Jerome Boateng (AFP/Scanpix)

Ragnar Klavan

Ragnar oleks kindlalt platsil! Tasub uhke olla, et meil selline mees on! Ja olengi!

Klavan (Reuters/Scanpix)

Sebastian Sal-Saller

Minu poeg. Ta ise valis selle positsiooni. Ma olen püüdnud talle rääkida, et võta mõni kergem ja glamuursem – näiteks ründaja positsioon. Et kui värava lööd, siis kantakse kätel. Ja kui ei löö, siis pole ka hullu (juhul muidugi, kui su eest pole mingit hiigelsummat välja käidud). Kaotuses on kriitikute meelest süüdi ikka kaitsjad. Ja vähem oleks üles-alla lidumist ka ... Aga ei. Tõele au andes pean muidugi ütlema, et jalgpallist teab ta minust kordades rohkem ja seega pole mõtet temaga vaielda – las mängib seal, kus tahab, peaasi, et on õnnelik! Sebastian on ka võistkonna kapten, sest keda teist saaksin ma rohkem usaldada!

Kingsley Coman

Väidetavalt kiireim mees Bundesligas. Ma ise nii täpselt ei tea, aga liigutab väledalt küll ennast. Üldjuhul alati ka midagi juhtub, kui ta palliga mürada saab.

Coman (AFP/Scanpix)

Arturo Vidal

Vidal on heas mõttes kõike muud kui stabiilne. On paremaid päevi ja on ebaõnnestumisi – nagu elu ongi. Temperament ja metsik tahe oleks vast märgusõnad.

Vidal (AFP/Scanpix)

Isco

Minu viimase aja üks suuremaid lemmikuid. Liigub kiiresti, on kreatiivne. Teeb ja toimetab. Huvitav olekski teda Messi kõrval näha.

Isco (AFP/Scanpix)

Lionel Messi

Messi on Messi! Ei ole Ronaldot, on Messi!!!

Messi (AFP/Scanpix)

Edinson Cavani

Hetkel kindlasti üks parimaid tipuründajaid. Õigel ajal õiges kohas. Minu meeskonnas tunneks ta ennast kindlasti väga hästi ja saaks ka penalteid taguda nii palju, kui süda lustib.

Cavani (Reuters/Scanpix)

Robert Lewandowski

Õhuruum kontrolli all! Ja tegelikult ka kõik muu. Lihtsalt väga hea ründaja. Anna talle ainult võimalus ...