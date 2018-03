Tallinna TV „Spordisõprade“ saatel õnnestus vestelda Dirk Nowitzkiga pärast hiljuti toimunud Dallase Mavericksi ja LA Lakersi mängu. Olgugi, et Dirk on lähenemas 40. eluaastale, on mees NBA väljakutel endiselt tegemas suuri asju ja jõudis just 31 000 punkti tähiseni.

„Ta on endiselt oluline lüli meie meeskonna, kogu Mavericksi organisatsiooni ja Dallase linna jaoks. Samuti ka osariigi ja kogu korvpalli jaoks. Selge see, et ta tabab endiselt hästi viskeid ja tunneb mängu peensusteni – tegemist on targa mängijaga nii rünnakul kui kaitses. Tema armastus korvpalli vastu on meie jaoks ülitähtis,“ sõnas Dallas Mavericks'i mängija Wesley Matthews.

„Sõlmisin eelmisel aastal kahe hooaja pikkuse lepingu ja soovin ka tuleval hooajal mängida, kuid eks tuleb jälgida, kuidas meil ülejäänud aasta läheb ning mis seis ja tunne suvel on,“ rääkis Dirk sellest, mitu hooaega ta plaanib veel NBA-s mängida.