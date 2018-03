Inglismaa tugevuselt kuuendas liigas palliva Hemel Hempstead Towni pallur Sanchez Watt (27) lõi kohtumises East Thurrocki vastu mänguvahendit pärast vilet ning sai kollase kaardi. Ikka juhtub.



Aga tavaliselt ei juhtu seda, mis järgnes. Kohtunik Dean Hulme küsis seepeale patustajalt nime.

"Watt" vastas Sanchez. Mõistmata, et see on liialt sarnane sõnale "what" ehk "mida".



Arbiiter arvas, et pallur ülbitseb temaga ning näitas koheselt teist kollast kaarti! Endise Arsenali mehe silme ees välkus punane! Veidi aja pärast mõistis kohtunik oma eksimust ning tühistas Watti eemaldamise. Ilmselt ajaloo üks lühemaid punaseid kaarte?



Arsenali kasvandik Watt pallis kolm kohtumist ka klubi esindusmeeskonna eest ning lõi kohe oma esimeses profikohtumises 2009. aastal West Bromwich Albioni vastu värava. See sähvatus liigakarikas ongi seni jäänud tema karjääri säravaimaks. Hiljem on ta mänginud põhiliselt Inglismaa tugevuselt kolmanda ja neljanda liiga klubides. 2010/11 hooajal esindas ta Inglismaa esiliiga satsi Leeds United. Viimastel aastatel on tema CVs käik India klubisse Kerala Blasters ja uitamine Albioni madalamatel tasemetel.