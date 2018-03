„Jürgen, sina või? Räägi, mida meestele poolajapausil rääkisid? Millised vahetused tulevad?“ Ei, ma pole Jürgen ja ma ei käinud poolajal Liverpooli riietusruumis. Aga sellest veidi hiljem.

Teisipäev. Anfieldi staadioni ümbruse baarid on juba tunde enne Liverpooli ja Porto jalgpalli Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmatši rahvast pungil. Väiksed urkad ja massiivsed saalid – punastes särkides rahvast jagub igale poole. Suurem osa inimestest ajab õlle kõrvale suust sisse kala ja kartulit, lisaks vorsti ja hiina kiirtoitu.

Iga viimane kui toitlustust pakkuv punker on sõna otseses mõttes kole ja räpane, aga sellest on kohale saabunud 60 000 inimesel siiralt ükskõik. Täna on ju suur päev – Liverpool jõuab suure tõenäosusega Meistrite liigas kaheksa hulka, viimati suudeti seda 2009. aastal. Porto vastu juhitakse avamängu järel 5:0, mis tähendab, et tegelikult võib võib juba enne matši väikestviisi võidutantsu lüüa.

Soojenduseks ostan elu kõige jälgima Hiina kiirtoidu, millest suurema osa jätan ühele tühja kõhuga härrale. Tema oskab selle riisiroa eest tunduvalt rohkem tänulik olla. Vähemalt tõi kohutav kokakunst kaasa pisikese heateo.