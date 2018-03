Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) sõnas, et Pyeongchangi taliolümpial võeti üle 3100 dopinguproovi ning kinnitas, et kõiki proove sälilitatakse järeltestimist silmas pidades kümme aastat.



Pyeongchangi mängudel võeti kokku 3149 dopinguproovi, mis tegi Lõuna-Korea mängudest läbi aegade kontrollituima taliolümpia. Võetud proovidest olid 1393 võetud võistluste käigus ning 1756 võistlusväliselt.



Lisaks oli esmakordselt ajaloos ööpäevaringse videovalve all ka Seouli dopingulabor, et vältida Sotši olümpiaga sarnast riikliku petuskeemi, kus Venemaa laborandid ja ametnikud manipuleerisid sadade dopinguproovidega.



Nii proove kui videolinte säilitatakse hilisemaks vaatluseks ja järeltestimiseks järgmised kümme aastat.



Pyeongchangi mängudel jäi teadaolevalt dopingu tarvitamisega vahele neli sportlast. Jaapani lühiraja kiiruisutaja Kei Saito, Sloveenia hokimees Žiga Jeglic, Venemaa bobikelgutaja Nadežda Sergejeva ja curlingumängija Aleksander Krušelnitski, kes jäi ühtlasi ilma ka oma pronksmedalist.