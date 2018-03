Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb ei kujuta ette kui kiire ta Mehhiko rallil võrreldes konkurentidega olla võiks.



2012. aastal WRC karusellist taandunud Loeb on küll pärast seda mõnel üksikul rallil kaasa löönud, kuid pikk paus on tema sõiduvormile pitseri vajutanud.



Viimati 2015. aasta alguses Monte Carlo rallil kihutanud prantslane loodab enam-vähem head kiirust näidata. "Mul pole halli aimugi, kus ma paiknen, võrreldes teiste sõitjatega, aga ma ei jõua ralli algust ära oodata," sõnas Loeb portaalile Autosport.



"Ei tasu ära unustada, et tegemist on maailmameistrivõistlustega - teised sõitjad pole viimased aastad niisama seisnud," jätkas ta.

Loeb on Mehhikos võidutsenud kokku kuuel korral, kuid sellest hoolimata pole tänavune ralli temale 100% tuttav. "28% rajast on minu jaoks täiesti uus, samal ajal kui teistel on see number 4%. Sellegipoolest on see positiivne, sest tegemist on ralliga, mida ma väga hästi tean," leidis Loeb. "Samas on mu mälestused ülejäänud 72 protsendist juba kuus aasta vanad, seega olen ka vaeva näinud, et ma rajal päris ära ei eksiks."

Mehhiko kruusateedel on eelis tagantpoolt startivatel sõitjatel, mistõttu MM-sarja üldliidet Theirry Neuville Põhja-Ameerikas võidumõtetega rajale ei lähe. Seis pole kiita ka valitseval maailmameistril Sebastien Ogier'il kes läheb rajale teisena ning meie Ott Tänakul, kes lastakse Toyotaga minema viienda masinana.



Loebi jaoks on seis aga parem: "Loodan, et minu 11. stardipositsioon reedesel päeval tuleb mulle kasuks. Mehhikos on hea avapäeva hädavajalik, sest muidu kannatab kogu ralli."