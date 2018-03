Eile õhtul Madridi Reali poolt jalgpalli Meistrite liigast välja löödud Pariisi Saint-Germaini rahas suplevad bossid on väidetavalt hakanud välja sõeluma järgmisi sobivaid treenerikandidaate.



Briti väljaande The Mirror teatel on Katari šeigid koostanud nimekirja peatreeneritest, keda nad klubi eesotsa näha soovivad ning üks listis olevatest juhendajatest on ka Arsenali kauane loots Arsene Wenger. Lisaks prantslasele võib nimekirjast leida ka Antonio Conte, Carlo Ancelotti ja Roberto Mancini nime.



PSG senine loots Unai Emery sõlmis 2016. aasta suvel klubiga kaheaastase lepingu, võimalusega seda pikendada, kui meeskond jõuab Meistrite liigas poolfinaali.



Kuigi koduses vutiliigas on PSG edu lähima jälitaja ees 14 punkti, ei pruugi Prantsusmaa meistritiitel Emery jaoks olla piisav, et sealse vutihiiu eesotsas jätkata.



Enne PSG'd Sevillaga kolmel järjestikusel aastal Euroopa liiga võitjaks kroonitud Emeryle võivadki saatuslikuks saada tänavune (kahe mängu kokkuvõttes 2:5) allajäämine Madridi Realile ning mullune krahh Barcelona vastu, kus PSG andis käest kodumängus saadud 4:0 edu, kaotades võõrsil 1:6.



Sarnane saatus tabas ka enne Emeryt tiimi juhendanud Laurent Blanc'i, kes hoolimata kolmest riigi meistritiitlist vallandati just 2016. aasta suvel, pärast seda, kui Prantsusmaa klubi oli neljal järjestikusel aastal Meistrite liiga veerandfinaalidesse toppama jäänud.