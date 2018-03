Pärast Endel Pärna siit ilmast lahkumist treenerita jäänud keskmaajooksja Andi Nooda uueks treeneriks võib saada 5000 m ja 10 000 m Eesti rekordiomanik Enn Sellik.



Sellik kinnitas, et on tõesti Andi Noodaga koostööst rääkinud, kuid midagi kindlat veel ei öelnud. "Reedel saame kokku, siis arutame. Olen oma "jah“ sõna küll öelnud ja kuu aja kohta treeningplaani valmis teinud," sõnas Sellik ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.



Samuti Endel Pärna juhendamisel harjutanud Kaur Kivistik ei osanud veel öelda, kuidas edasi minna. "Lähinädalatel teen trenni koos Soome takistusjooksja Topi Raitaneniga. Mis edasi saab, on veel lahtine ja pole veel mõtet spekuleerida," sõnas Kivistik.

Enn Sellik (nr 16). (Gunnar Vaidla/Eesti Spordimuuseum)