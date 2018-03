Kolumbia jalgpallikoondise 1990ndate aastate staar Carlos Valderrama töötab eeloleval suvel peetaval MMil kuu aega kanali Russia Today heaks. RT tegi lõunaameeriklasest staariga intervjuu, kus saadi muu hulgas teada, millisel juhul loobuks Valderrama oma kuulsast juuksepahmakast!

„Minu kaasmaalased ei teeni iga kord MMil mängimise võimalust, need hetked on meile unustamatud. Seetõttu tuleb avanevad võimalused maksimaalselt ära kasutada,“ selgitas Valderrama, miks ta võttis RT tööpakkumise vastu.

Kuidas hindab 56aastane mees Kolumbia jalgpalli praegust taset? „Neli aastat tagasi peetud MMil Brasiilias saavutasime kõigi aegade parima tulemuse (Kolumbia jõudis veerandfinaali, kus kaotas võõrustajatele 1:2 - toim). Nüüd on meie ülesanne see tulemus ületada. Meil on väga hea koondis. Nelja aastaga on mõni muutus toimunud, kuid uued mängijad on samuti kõrgel tasemel. Kolumblased on optimistlikud.“