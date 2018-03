Poksi Rio olümpiavõitja Tony Yokale määrati aasta pikkune tingimisi võistluskeeld, kuna ta hiilis 12 kuu jooksul kõrvale neljast dopingukontrollist.



Poksija suutis dopingukütte vältida alates 2016. aasta juulikuust. Prantsusmaa väljaande L'Equipe väitel määras 25aastasele poksijale aastase võistluskeelu kohalik alaliit, kuid see võib veel vastavalt riikliku antidopingu otsusest veel muutuda.



Tingimisi võistluskeeld rakendub Yoka puhul täielikult, kui ta veel mõnelt dopingutestilt puuduma peaks. Säärane käitumine on leidnud palju negatiivset tagasisidet, sest üldjuhul karistatakse kolmel korral dopinguproovist puudujat automaatselt kaheaastase võistluskeeluga.



Mehe advokaadi Arnaud Pericardi sõnul on aga iga puudumine põhjendatud olnud. Esimese kontrolli ajal viibis poksija lennukis, teisel puhul ei olnud Yoka teadlik, et peab puhkuse ajal oma asukohast teada andma. Kolmandal ja neljandal katsel, kui dopingukütid tema kodu külastasid, viibis mees aga Ameerika Ühendriikides.



Järgmisel kuul peaks Rio olümpiavõitja poksiringis vastamisi minema kaasmaalase Cyril Leonet'ga.