Ametlikult hakkab maailma edetabeli arvestus pihta 2018. aasta septembrist, mil jääb 12 kuud Dohas peetava MMini. See on esimene suurvõistlus, kus maailma edetabel otsustab starti pääsejad.

Nüüd selgitas IAAF uut süsteemi lähemalt. Aprillist hakatakse igal üksikalal koostama maailma edetabelit, mis sarnaneb tennises kasutusel olevaga. 12 kuu jooksul läheb arvesse viis paremat resultaati, kusjuures Teemantliigas tehtud resultaat on suurema kaaluga kui näiteks Tartus Gustav Sule memoriaalil. Samuti tõstab soorituse väärtust tugevate konkurentide seljatamine.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit IAAF teatas viie kuu eest, et soovib tiitlivõistlusele pääsemist ausamaks muuta. Kergejõustikuisade arvates pole normaalne olukord, kus kaval kettaheitja otsib USAs näiteks märtsis tuulise paiga ja saab kirja 67 meetrit. Seejärel võib ta teha mida iganes, olümpiale ja MMile on pilet taskus.

Uus süsteem sarnaneb kergejõustikusõprade seas populaarseks saanud portaali All-Athletics.com-i välja töötatud meetodile. Sisuliselt ostis IAAF portaali ära ja tuttav veebileht on nüüdseks suletud.

Ühtlasi otsustas IAAFi nõukogu, et tulevikus peetakse MMid augusti viimasel või septembri esimesel nädalal. Varem on need toimunud seinast seina. 2017. aasta Londoni suurvõistlus leidis aset 4.-13. augustini, kõrbekuumas Dohas toimub MM aga 28. septembrist 7. oktoobrini. Sise-MMid planeeritakse märtsi teisele nädalavahetusele.