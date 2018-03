Maailma polnud eile õhtul Torino Juventuse jalgpallimeeskonna väravavahist Gianluigi Buffonist õnnelikumat inimest. Juventus alistas Tottenhami 2:1 (kahe mängu kokkuvõttes 4:3) ja liikus Meistrite liigas järgmisse ringi.

Legendaarne Buffon, kelle süda pidi lõhkema pärast Itaalia koondisega MMilt eemale jäämist, on karjääri lõpusirgel. Ta on öelnud, et motivatsiooni jätkamiseks pakuks Meistrite liiga võitmine. Seetõttu polnud vaja imestada tema eileõhtuste emotsioonide üle - vaata järgnevaid fotosid!