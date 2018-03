Nädalavahetusel peetud Läti U17 vanuseklassi poiste korvpalliliiga mängus Riga / A.Kraukla VEFi ja Riga / Ridzene vahel toimus tõeliselt inetu intsident, mis võinuks lõppeda väga halvasti.

Kiirrünnakut lõpetanud mängijat tõmmati tagant maha ja too kukkus ohtlikult põrandale. Esialgse pidi järgi siiski midagi väga hullu ei juhtunud, video avaldanud portaal sportacents.com ei täpsustanud asjaolusid. Küll on näha, et treenerite omavahelisest kaklusest ei jäänud palju puudu. Vaata videot siit!